Ex Milan – Balotelli fa volare il Monza: doppietta in dieci minuti

L'ex attaccante del Milan è risultato decisivo nel match tra Monza e Salernitana. Ecco cosa ha fatto Balotelli, che regala tre punti d'oro.

Da sempre tifoso del Milan, ha giocato in rossonero per due anni e mezzo collezionando 77 presenze e 33 gol, ma oggi Mario Balotelli è un giocatore del Monza. Finora aveva faticato non poco, con solo due reti in 8 presenze, ma oggi è risultato davvero decisivo. Il Monza giocava contro la Salernitana un match fondamentale per la zona promozione e il punteggio era fermo sull'1-1. All'80' Cristian Brocchi, ex allenatore anche del Milan (dove aveva già allenato Balotelli), lo ha mandato in campo. Dopo un minuto è arrivato il gol del vantaggio firmato Balotelli, che poi ha anche raddoppiato all'inizio del recupero, regalando una vittoria fondamentale. Segui con noi il live testuale di Milan-Benevento >>>