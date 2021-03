Ex Milan – André Silva è rinato: raggiunto Haaland nella classifica marcatori

Le ultime notizie sul Milan. André Silva, ex attaccante del Milan, sta disputando una grande stagione con l'Eintracht Francoforte

Dopo aver rifilato una doppietta allo Union Berlino contribuendo al 5-2 finale, l'ex attaccante del Milan, André Silva, sta disputando una grande stagione con l'Eintracht Francoforte. Con i gol segnati nella partita di ieri, ha raggiunto Erling Haaland nella classifica cannonieri a quota 21 reti in Bundesliga. Davanti a loro due, ovviamente, c'è il solito Robert Lewandowski. Arrivato in Germania dopo i deludenti anni in rossonero, il Nazionale portoghese pare che abbia trovato la sua giusta dimensione. Adesso i grandi club europei, Manchester United e Atletico Madrid su tutti, hanno messo gli occhi sull'ex giocatore del Milan. Intanto dal Portogallo dicono che il Milan sia su un attaccante da 50 milioni.