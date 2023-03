Ex Milan, ancora brutte notizie per Robinho: passaporto ritirato

Non finiscono mai la brutte notizie per Robinho, ex attaccante del Milan, a cui è stato ritirato anche il passaporto

Fabio Barera

Non riesce a trovare pace l'ex attaccante brasiliano del MilanRobinho. Quando vestiva la maglia del Diavolo deliziava i tifosi rossoneri con le sue giocate, ma da quando si è ritirato ha vissuto un calvario che ancora non ha fine. A quasi un anno dalla condanna a nove anni di carcere per violenza sessuale, arrivano altre brutte notizie per l'ex centravanti carioca.

Secondo quanto riportato da O Bola, infatti, Robinho si sarebbe da tempo rifugiato da uomo libero in Brasile, ma nelle scorse ore avrebbe recepito una misura cautelare, per cui non può lasciare il Paese. Non solo, perchè l'ex Milan avrebbe ricevuto l'imposizione di consegnare il proprio passaporto entro e non oltre cinque giorni. Milan, sfida al Barcellona per un occasione dalla Germania >>>