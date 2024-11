Come tutti gli allenatori, anche un grande come l'ex Milan Carlo Ancelotti , ora sulla panchina del Real Madrid campione d'Europa , ha sviluppato la sua "bestia nera", termine calcistico usato per definire una squadra contro la quale non si riesce a vincere.

Dal 2009, anno in cui ha lasciato la panchina rossonera, ad oggi, Ancelotti ha vinto in diversi Paesi europei consacrandosi nell'Olimpo degli allenatori di calcio. In tutti questi anni ha affrontato tante squadre importanti come Liverpool, Barcellona, Borussia Dortmund e tante altre. Una di questa potrebbe essere la "bestia nera" di Carlo, ma non è così: questo titolo spetta al ... Milan.