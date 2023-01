Ex Milan, Ancelotti miglior tecnico del 2022: ecco la top 5

Carlo Ancelotti, ex tecnico del Milan e attualmente al Real Madrid, è stato riconosciuto come il miglior tecnico del 2022. Ecco la top 5

Come ogni anno l' IFFHS ha stilato la classifica dei migliori allenatori dell'anno precedente. L'ex tecnico del Milan Carlo Ancelotti , ora alla guida del Real Madrid , ha conquistato il suo terzo World's Best Club Manager Award, grazie ai risultati ottenuti con i Blancos dal suo ritorno.

Ancelotti eletto miglior tecnico del 2022

In seconda posizione non poteva che esserci Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, a cui probabilmente è mancata la conquista della Champions con i Citizens. Al terzo posto una vera e propria sorpresa, Walid Regragui, che ha guidato il Marocco in semifinale ai Mondiali e ha vinto la CAF Champions League con il Wydad Casablanca.