“Un Brutto T1po!”: all’evento presenti Ambrosini e tanti ex Milan

Tra gli altri ex rossoneri vi erano Alessandro Nesta, Andrea Pirlo e Alessandro Costacurta . Anche i club hanno deciso di mostrare la loro vicinanza alla causa: AC Milan e AC Monza erano presenti con una delegazione, mentre a rappresentare l'Inter vi era l’a.d. Giuseppe Marotta . Non solo calcio però, presenti nel colmo parterre anche il campione olimpico Filippo Tortu e il nuotatore Filippo Magnini con la moglie Giorgia Palmas. A condurre la serata Andrea e Michele, celebri volti di Radio Deejay, insieme al giornalista Pierluigi Pardo che per questa occasione ha eccezionalmente vestito i panni del battitore d’asta.

Una serata da ricordare

Molti i lotti donati da società, aziende e donatori privati divisi tra aste live e aste silenti. Dall'opera d'arte "Apollo con Lira" di Giorgio Tentolini, al weekend presso Le Marne Relais con visita alla cantina di Guido Martinetti. Tra i lotti del mondo sportivo: due biglietti VIP per la Finale di Champions League che si terrà il 1 giugno a Londra, maglie autografate di Milan, Inter, Monza, Juventus, Napoli e altre squadre della massima serie italiana e della nazionale oltre che alla possibilità di assistere a Monza-Milan e Milan-Frosinone (esperienze donate dai club casalinghi, entrambi presenti in sala) in maniera del tutto unica e irripetibile. La grande generosità dei presenti in sala ha permesso di raccogliere oltre 100.000€ che andranno devoluti al progetto Beta is Better dell'Ospedale San Raffaele di Milano per la ricerca di una cura al diabete di tipo 1.