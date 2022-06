Ex Milan, Alex chiarisce: “Nessun infarto, ecco cosa è successo”

Alex Rodrigo Dias da Costa, meglio noto semplicemente come Alex, ex difensore del Milan, chiarisce il suo stato di salute

Alex, ex difensore del Milan, chiarisce il suo stato di salute dopo le notizie circolate nelle scorse ore. Il 39enne brasiliano del Santos è stato operato in Brasile per un problema al cuore. Idolo dei tifosi brasiliani, Alex ha vestito la maglia del Milan dal 2014 al 2016, collezionando 48 presenze e 4 gol. I tifosi rossoneri ricorderanno la sua rete all'Inter nel 3-0 del 31 gennaio 2016 completato da Bacca e Niang.