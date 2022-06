Mercato Milan – Renato Sanches, accordo con il Lille: presto visite e firma

Attenzione alle ultime novità di calciomercato. Secondo la 'Repubblica' ci sarebbe l'accordo tra Milan e Lille per Renato Sanches

L'addio di Franck Kessie a parametro zero ha lasciato un buco non indifferente nel centrocampo del Milan. L'ivoriano, dopo una stagione non brillante, ha fatto vedere di che pasta è fatto nello sprint finale che ha consegnato lo scudetto ai rossoneri. Suo è l'ultimo gol della stagione che ha chiuso un cerchio iniziato personalmente 5 anni fa. La dirigenza, già da mesi, si è attivata per trovare un suo sostituto e lo ha individuato in Renato Sanches. Per il portoghese è stato fatto un tentativo già nel calciomercato di gennaio, ma l'operazione non era andata a buon fine.