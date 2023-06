Ex Inter, Belfodil arrestato per aver provato a strangolare la sorella

L'ex Inter Ishak Belfodil è stato arrestato vicino a Parigi per aver provato a strangolare la sorella di 15 anni

Una notizia brutta, che non vorremmo mai sentire, quella che arriva dalla Francia. Secondo quanto riferito da 'Le Parisien', infatti, l'ex Inter Ishak Belfodil è stato arrestato mentre si trovava nella villa di famiglia vicino a Parigi con l'accusa di aver cercato di strangolare la sorella di 15 anni. Quest'ultima, comunque, non ha sporto denuncia, ma mostrava comunque segni di strangolamento .

Il giocatore al momento si trova in custodia presso la polizia di Elancourt, nella regione di Parigi e il procuratore avrebbe 48 ore per decidere cosa fare di lui e soprattutto come procedere da un punto di vista giudiziario. Il fatto rimane comunque grave, comunque vada a finire la vicenda. LEGGI ANCHE:Milan, i dettagli dell'incontro Maldini-Cardinale >>>