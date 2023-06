Europeo U21, l’Italia batte la Svizzera e punta alla qualificazione

Importante vittoria per l'Italia di Nicolato per questo Europeo Under 21, gli azzurrini battono la Svizzera e puntano alla qualificazione

L'Italia soffre ma vince per 3-2 contro la Svizzera nella seconda gara dell’Europeo Under 21 e rimanda il verdetto qualificazione all’ultima giornata contro la Norvegia. Azzurrini che partono subito benissimo riuscendo a trovare la via del gol al 6’ con Pirola e all’11’ con Gnonto. Poi, nei minuti finali della prima frazione, è Parisi a calare il tris.