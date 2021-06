Europeo Under 21: il Portogallo di Leao e Dalot vola in finale | News

Il Portogallo Under 21 ha battuto la Spagna nella semifinale del campionato europeo: Rafael Leao e Diogo Dalot volano in finale

Nonostante una gara sofferta, il Portogallo Under 21 ha ottenuto il pass per la finale del campionato Europeo. I lusitani, autori di una vittoria per 1-0 contro i pari età della Spagna, si qualificano così all'ultimo atto della competizione grazie ad un'autorete di Cuenca. Tra le fila dei portoghesi, sono partiti titolari i milanisti Rafael Leao e Diogo Dalot. L'attaccante, autore di una prestazione poco convincente, è stato sostituito al 64esimo, mentre il terzino ha giocato tutti i 90 minuti. Anche nella Nazionale spagnola è partito dal primo minuto una conoscenza rossonera: Brahim Diaz. Anche lui, come Leao, è stato sostituito poco dopo un'ora di gioco. Preoccupa e non poco la discontinuità realizzativa di Leao. A secco di gol in questo torneo, l'ultima rete risale al 10 aprile nella gara di Serie A tra Parma e Milan. Intanto Raiola avrebbe nuovamente parlato con il Milan per il rinnovo di Donnarumma.