Europeo U21, Italia-Portogallo 3-5: Dalot e Leao in semifinale

Italia e Portogallo Under 21 hanno dato vita ad un match pirotecnico. Gli azzurrini perdono per 5-3 e sono fuori dall'Europeo

Finisce ai quarti di finale l'Europeo Under 21 per l'Italia. Dopo un match pirotecnico, la squadra di Nicolato ha perso 5-3 contro la nazionale di Diogo Dalot e Rafael Leao. Il terzino destro ha giocato per tutta la partita, supplementari compresi. L'attaccante del Milan, invece, è entrato in campo al 94'.