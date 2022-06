Europei Under 19, al via la seconda giornata: i rossoneri in campo

Continuano gli Europei Under 19. Oggi l'Italia inaugura la seconda giornata della fase a gironi. I rossoneri in campo

Gli Europei Under 19 continuano oggi con la seconda giornata della fase a gironi. In campo alle 17:30 l'Italia, che dopo aver inaugurato la manifestazione con una vittoria contro la Romania, è di scena contro i padroni di casa della Slovacchia. In campo i rossoneri Marco Nasti, che cerca il primo gol dopo aver contribuito con un assist all'esordio, ed il portiere Sebastiano Desplanches nel match visibile sui canali Rai.

Nell'altro match del raggruppamento c'è Francia-Romania, con quest'ultima che mette in campo il difensore classe 2003 del Milan Andrei Coubis. Calcio d'inizio alle ore 20:00, con i transalpini che vogliono una vittoria per strappare il pass per le semifinali di questi Europei Under 19. Domani tocca invece alla Serbia di Marko Lazetic, in gol nella prima gara nel pareggio contro Israele. L'avversario sarà l'Inghilterra, vittoriosa all'esordio contro l'Austria. Milan, budget scarso per il mercato? La strategia di Maldini e Massara >>>