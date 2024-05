Europei Under 17, Camarda e Liberali per il Milan: ma c’è anche il ‘Messi’ francese …

Nella giornata di oggi, lunedì 20 maggio, a partire dalle ore 17:00, prenderanno il via gli Europei Under 17, in programma fino al 5 giugno in ben 6 stadi a Cipro. Le 16 Nazionali presenti si contenderanno l'ambito successo finale, per succedere così alla Germania, che giusto nel 2023 diventava campionessa continentale in questa categoria. Come noto, inoltre, una rassegna di questo tipo è sempre una vetrina importantissima per i giovani talenti. Che sperano di essere visti dalle grandi squadre per sognare un futuro da campioni. In questo articolo, quindi, andremo a scoprire quali sono i possibili nomi da tenere in forte considerazione e da osservare con particolare attenzione.