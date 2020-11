Europei, il 5 marzo la UEFA deciderà se aprire gli stadi al pubblico

MILAN NEWS – Dovevano essere la scorsa estate, ma il Coronavirus ha spostato tutto e così anche gli Europei sono slittati di un anno, con la speranza di poterseli godere a pieno, con anche il pubblico sugli spalti. Ancora, però, non si sa se ci saranno o meno i tifosi. Secondo L’Equipè, la decisione a riguarda sarà presa dalla UEFA solo il 5 marzo. Sono quattro gli scenari che la Federazione europea ha preso in considerazione: il primo prevede gli stadi pieni al 100% con la pandemia ormai sotto controllo; il secondo prevede un’occupazione tra il 50 e il 100% in base all’andamento; il terzo prevede l’occupazione di un terzo degli stadi; mentre l’ultimo prevede tutti gli Europei a porte chiuse.

