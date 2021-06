Europei 2021, Capello: “Per l’Italia meglio il Belgio, ma non sarà semplice”

Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato del match che attende l'Italia ai quarti di finale degli Europei 2021. Ecco le sue parole.

Sarà il Belgio l'avversario dell'Italia ai quarti di finale degli Europei 2021 e Fabio Capello ne ha parlato ai microfoni della Rai. Secondo l'ex allenatore e giocatore del Milan, con cui ha vinto tutto, è stato positivo che siano passati i belgi. Ecco le sue parole: "Il Belgio non mi sembra una squadra che gioca a viso aperto. Spero che De Bruyne non recuperi per la partita contro l'Italia perché è uno che può fare la differenza. Non sarà una partita semplice, ma contro il Portogallo a mio avviso sarebbe stato peggio. Avendo molta qualità e molti ricambi l'Italia penso possa andare avanti".