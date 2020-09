Europa League: Shamrock Rovers, risultato e avversario del primo turno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esordio stagionale in Europa League per il Milan, che affronta lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League. Non si può dire lo stesso per gli irlandesi, che hanno dovuto giocare un altro turno per arrivare fino a questo punto. Nel match precedente gli avversari dei rossoneri hanno avuto la meglio sui finlandesi dell’Ives ai calci di rigore. I minuti regolamentari erano terminati con il risultato di 2-2.

