Europa League, sarà Milan-Manchester United: il commento del club

Agli ottavi di Europa League ci sarà la sfida tra Milan e Manchester United

L’urna di Nyon ha sorteggiato gli accoppiamenti per gli Ottavi di finale di UEFA Europa League: il Milan, dopo essersi qualificato battendo la Stella Rossa grazie a un doppio pareggio (2-2 a Belgrado, 1-1 a San Siro), affronterà il Manchester United. La squadra inglese, nel turno precedente, ha battuto la Real Sociedad (4-0 e 0-0). In campionato i Red Devils sono secondi in classifica a quota 49 punti dopo 25 giornate, a -10 dalla vetta occupata dai “cugini” del City.

Le gare di andata della seconda fase a eliminazione diretta della coppa, che i rossoneri giocheranno a Old Trafford, sono in programma per giovedì 11 marzo alle 18.55, invece quelle di ritorno, quando il Diavolo sarà di scena a San Siro, sono in programma giovedì 18 marzo alle 21.00. Nel giorno successivo si svolgerà il sorteggio dei Quarti di finale.

Questo il tabellone completo degli Ottavi di finale di Europa League:

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Rangers

Granada-Molde

Fonte: acmilan.com

