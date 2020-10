Europa League, Rio Ave-Milan: Kjaer eletto come MVP del match!

Kjaer migliore in campo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – I tifosi del Milan hanno scelto Simon Kjaer come migliore in campo nel playoff di Europa League contro il Rio Ave. Non la migliore prestazione per il danese, disattento in occasione del gol di Dala, ma la sua personalità non è mai stata messa in discussione. Il classe 1989 si è presentato per ben due volte dal dischetto, segnando in entrambi i casi con un tiro secco e centrale. Non era facile mantenere i nervi saldi dopo tutto quello che era successo, Kjaer invece ha preso in mano la squadra e l’ha portata ai gironi di Europa League.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: QUANTI RISCHI PER IL MILAN! >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>