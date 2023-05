Il Tolosa di RedBird: “L’anno prossimo giocheremo in Europa League”

Il Tolosa di RedBird ha vinto la Coppa di Francia e dovrebbe giocare in Europa League nella prossima stagione. Ma c'è la variabile Milan

Il Tolosa ha vinto la Coppa di Francia, nei giorni scorsi, battendo il Nantes in finale con un roboante 5-1. La squadra dell'Occitania ha quindi conquistato la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League.

Tolosa fuori dall'Europa League per 'colpa' di RedBird? — Possibile, però, che i biancoviola debbano rinunciare alla partecipazione al torneo europeo visto che hanno lo stesso azionista di maggioranza del Milan, ovvero il fondo RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale. In questi casi, la UEFA premia con la partecipazione in Europa la squadra con il miglior ranking europeo (ovviamente, in questo frangente, il Milan) a discapito dell'altra.

I francesi rassicurano tutti: le parole del DG Jaubert — Ma Olivier Jaubert, direttore generale del Tolosa, intervenendo in Francia ai microfoni di 'RMC Sport', ha voluto rassicurare i tifosi della compagine transalpina. "Non c'è problema. Chi guida il club ha preso in mano questo dossier da tempo. Pensate che abbiamo aspettato di saperlo dai giornali prima di iniziare a lavorare? No di certo. Ci siamo presi degli impegni e Damien Comolli (Presidente del Tolosa, nella foto di copertina, n.d.r.) ha assicurato sabato sera in mixed zone che l'anno prossimo giocheremo l'Europa League".

"Non abbiamo dubbi, ci stiamo già organizzando per il sorteggio di Monaco - ha concluso Jaubert -. Conosciamo i regolamenti, li seguiamo, abbiamo inviato tutti i documenti necessari per avere la nostra licenza UEFA. Se avranno delle domande, risponderemo. In nessun momento c'è un problema".