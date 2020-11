Milan-Lille, recupera Castillejo

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, Samu Castillejo è tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Lo spagnolo sarà, dunque, disponibile per la gara di giovedì sera contro il Lille, in programma a San Siro alle ore 21.00.

VERSO UNA MAGLIA DA TITOLARE ANTE REBIC! LEGGI QUI>>>