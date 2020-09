Europa League – Milan, Ibrahimovic positivo al Covid-19: stasera non ci sarà

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Clamorosa indiscrezione proveniente dal ‘Corriere della Sera’: Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19. Una notizia scoperta dall’esito dei tamponi a cui i giocatori rossoneri sono stati sottoposti dopo la notizia della positività di Leo Duarte. Se tutto dovesse essere confermato, lo svedese non prenderà parte al match contro il Bodo/Glimt in Europa League, in programma questa sera. Al suo posto gioca Lorenzo Colombo.

