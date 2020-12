Europa League, Milan-Celtic: tutti i numeri del match

MILAN NEWS – Ancora un grande Milan. A San Siro i rossoneri rimontano il doppio svantaggio con il Celtic e, in una notte, si regalano un successo e l’aritmetica qualificazione ai Sedicesimi di Europa League. Queste le 8 principali statistiche prodotte da questa quinta giornata del Gruppo H di Europa League.

1- Per la prima volta il Milan vince un match dopo essere andato in svantaggio di due gol in campo europeo, considerando Europa League e Champions League.

2- A partire dal 2013/14, solo Lionel Messi (36) ha segnato più gol di Hakan Çalhanoğlu (18) su calcio di punizione diretta in tutte le competizioni tra i giocatori dei top-5 campionati europei.

3- Sono trascorsi 124 secondi tra la rete di Çalhanoğlu e quella di Castillejo.

4- Jens Petter Hauge ha preso parte a quattro gol in otto partite con la maglia del Milan tra Serie A e Europa League (tre reti e un assist) – tre di questi sono arrivati contro il Celtic.

5- Brahim Díaz è il miglior marcatore stagionale del Milan in Europa League (tre gol).

6- Samu Castillejo ha segnato in due match di fila per la prima volta in carriera in Europa League.

7- 200ª presenza per Alessio Romagnoli con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

8- Presenza numero 150 per Franck Kessie con il Milan in tutte le competizioni.

Fonte: acmilan.com

