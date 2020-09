Europa League, Milan-Bodø/Glimt: 9 curiosità sul match di San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Profumo d’Europa. I rossoneri tornano in campo in Europa League contro i norvegesi del Bodø/Glimt nel terzo turno preliminare. Una gara unica, a eliminazione diretta, una prima volta assoluta tra le due squadre. Ecco le 9 curiosità legate a questa sfida:

1- Prima gara ufficiale tra Milan e Bodø/Glimt. Sono invece due i precedenti tra i rossoneri e le formazioni norvegesi in competizioni europee, entrambi contro il Rosenborg nella fase a gironi della Champions League 1996/97: vittoria per 4-1 in trasferta e sconfitta 1-2 in casa.

2- In 29 precedenti contro club norvegesi in competizioni UEFA, le squadre italiane hanno sempre trovato la via del gol (58 in totale), ottenendo 21 successi (5N, 3P).

3- Il Bodø/Glimt ha perso cinque dei sei precedenti (1V) in competizioni europee contro avversarie italiane: l’unica vittoria del parziale risale a settembre 1994 contro la Sampdoria per 3-2 nell’andata del primo turno di Coppa delle Coppe.

4- Il Milan è imbattuto da 15 partite in tutte le competizioni (11V, 4N): si tratta della striscia di imbattibilità più lunga per i rossoneri da quella registrata nel novembre 2008, con Carlo Ancelotti in panchina (16).

5- Il Milan ha vinto tutte le cinque gare nei turni di qualificazione per l’Europa League, mantenendo sempre la porta inviolata (12 gol fatti).

6- Considerando le 21 gare nei turni di qualificazione per Europa League/Champions League, il Milan ha perso solo una volta: contro lo Slovan Liberec nel 2002/03 (18V, 2N).

7- Il Milan va a segno da otto partite in competizioni europee; i rossoneri non fanno meglio (nove consecutive) dal 2009, tra Coppa Uefa e Champions League.

8- Lorenzo Colombo potrebbe diventare il più giovane giocatore del Milan a trovare il gol (18 anni e 200 giorni) in tutte le competizioni da M’Baye Niang nel dicembre 2012 contro la Reggina in Coppa Italia.

9- Hakan Çalhanoğlu ha sia segnato che fornito un assist in quattro delle ultime otto partite disputate con la maglia del Milan in tutte le competizioni, incluso il secondo turno di queste qualificazioni all’Europa League.

