Dopo le amichevoli a Dublino e Londra, prima di Milan-Bari in Coppa Italia, proseguono le iniziative rossonere con protagonisti i nostri nuovi giocatori. A breve distanza dal recente bagno di folla per Luka Modrić, il Flagship Store di via Dante si prepara a ospitare e accogliere uno speciale e ricco appuntamento, in programma giovedì 14 agosto alle 14.00. Saranno Pervis Estupiñán, Ardon Jashari e Pietro Terracciano a visitare il negozio, ormai punto di riferimento e aggregazione proprio nel cuore pulsante di Milano.