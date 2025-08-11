(Fonte: acmilan.com)
Milan, Estupiñán, Jashari e Terracciano incontrano i tifosi. Ecco quando
Dopo le amichevoli a Dublino e Londra, prima di Milan-Bari in Coppa Italia, proseguono le iniziative rossonere con protagonisti i nostri nuovi giocatori. A breve distanza dal recente bagno di folla per Luka Modrić, il Flagship Store di via Dante si prepara a ospitare e accogliere uno speciale e ricco appuntamento, in programma giovedì 14 agosto alle 14.00. Saranno Pervis Estupiñán, Ardon Jashari e Pietro Terracciano a visitare il negozio, ormai punto di riferimento e aggregazione proprio nel cuore pulsante di Milano.
Per i tifosi milanisti un'occasione unica: venite a vederli da vicino, dategli il vostro abbraccio e dimostrategli il vostro calore verso l'inizio ufficiale della stagione. Vi aspettiamo al Flagship Store di via Dante, giovedì 14 agosto alle 14.00!
