Milan, in bilico il futuro di Pioli: l’indizio a poche ore dal derby

Il momento che sta vivendo il Milan nelle ultime settimane è tutt'altro che positivo. Le sconfitte contro Lazio e Sassuolo hanno reso evidenti delle lacune che in realtà erano presenti già in precedenza, ma che si sono amplificate proprio a causa delle impreviste battute d'arresto.

A detta della dirigenza rossonera, comunque, il futuro di Stefano Pioli non sarebbe in bilico, ma a poche ore dal derby contro l'Inter arriva un indizio in questo senso che non può non essere considerato. Il noto sito di scommesse Goldbet, infatti, per la prima volta quota l'esonero del tecnico del Diavolo.