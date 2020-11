Eranio: “Il Milan può fare un campionato di livello. C’è però un’incognita”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Eranio

MILAN NEWS – Stefano Eranio, ex giocatore del Milan, ha parlato a Radio Sportiva del momento che sta attraversando la squadra di Pioli dopo il pareggio contro il Verona.

“Il calo del Milan è fisiologico, è impensabile mantenere un ruolino come quello che è stato fino a oggi. Un calo di forma ci può stare anche nei singoli. L’unica incognita può essere l’Europa League, che al giovedì può essere un logorio. Se si lavora con professionalità i risultati vengono. L’annata è anomala e i rischi sono all’ordine del giorno con il virus. Credo che il Milan abbia le carte in regola per fare un campionato di alto livello. In mezzo al campo mi aspetto una crescita di Tonali, ci sono state tante sorprese fra i giovani. Ora è una squadra vera e manterrà salda la sua posizione nonostante le concorrenti che emergeranno”. Intanto un calciatore del Milan può essere ceduto. VAI ALLA NEWS>>>