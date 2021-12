‘L’Équipe’, la squadra tipo della Ligue 1 nel 2021: c’è anche Maignan

Mike Maignan votato dai lettori de 'L'Équipe' come miglior portiere della Ligue 1 nell'anno solare 2021: titolo con il Lille, poi il Milan

I lettori del quotidiano sportivo francese 'L'Équipe' hanno scelto la loro formazione tipo della Ligue 1 per l'anno solare 2021. In porta figura Mike Maignan, classe 1995, che nella prima parte dell'anno ha conquistato il titolo di Campione di Francia con il Lille e che successivamente si è trasferito in Serie A per indossare la maglia del Milan.