Enel, previsti cambiamenti in dirigenza: rischia anche Scaroni

Non solo Milan, la prossima primavera per il presidente rossonero Paolo Scaroni sarà importante per il suo futuro alla guida di Enel. Ecco le ultime notizie
La primavera che si avvicina potrebbe rappresentare un momento chiave per il Milan, ma anche per Paolo Scaroni, figura centrale non solo nel panorama industriale italiano ma anche nel mondo del calcio, in qualità di presidente del club rossonero, nominato nel luglio del 2018. Come riportato dall'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, il governo Meloni è chiamato a sciogliere il nodo delle nomine nelle principali partecipate dello Stato e, tra i circa quaranta incarichi in dubbio, c'è anche quello che riguarda la presidenza di Enel, oggi ricoperta proprio dal presidente rossonero Scaroni.
Scaroni rischia la Presidenza di Enel
La nomina di Scaroni tre anni fa arrivò grazie alla forte spinta di Silvio Berlusconi. Nel 2023, la sua designazione fu una delle poche vittorie politiche di Forza Italia nella spartizione delle poltrone. Oggi però lo scenario sembra essere cambiato. Secondo il quotidiano, la linea dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni punta alla riconferma di quasi tutti gli amministratori delegati, mentre sui presidenti aleggia aria di rinnovamento. Ed è qui che il nome del Presidente del Milan torna al centro del dibattito.