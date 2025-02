Sérgio Conceicao non parlerà in conferenza stampa in vista della sfida Empoli-Milan di domenica: ecco quanto sappiamo a riguardo

Francesco Aliperta Redattore 6 febbraio - 12:15

In un periodo bello pieno di impegni, Sergio Conceicao preferisce concentrarsi sul suo gruppo. Il tecnico portoghese ha spesso parlato del poco tempo a disposizione e non possiamo che dargli ragione dato che, dal suo arrivo. il Milan ha quasi sempre dovuto preparare due partite alla settimana. Dopo la sfida di ieri di Coppa Italia, vinta per 3-1 contro la Roma, Conceicao deve già pensare a sabato 8 febbraio quando, alle ore 18:00, i rossoneri faranno visita all'Empoli allo stadio Carlo Castellani.