Empoli-Milan, esce anche Kjaer per infortunio: è stiramento / News

Come se non bastassero gli infortuni di Alexis Saelemaekers e Davide Calabria, anche Simon Kjaer è stato costretto ad uscire dal campo per un problema fisico. Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' a bordo campo per Empoli-Milan, per il danese si tratta di uno stiramento. È stato proprio lo stesso giocatore ad ammettere l'entità del suo infortunio. Continua a seguire con noi il live testuale di Empoli-Milan