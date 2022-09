Empoli-Milan, Ismajli infortunato in Nazionale: salterà la sfida

Ismajli è uscito in barella nella partita dell'Albania contro l'Islanda e non ci sarà probabilmente per Empoli-Milan di sabato.

Un altro infortunio in nazionale e stavolta a rimanere colpito è Ardian Ismajli, albanese classe 1996 che con ogni probabilità salterà Empoli-Milan di sabato sera. Il difensore empolese era in campo con la propria Nazionale contro l'Islanda per una partita di Nations League ieri sera, ma sul finale di partita è stato costretto a lasciare il campo addirittura in barella. Si tratta di un infortunio muscolare, ma sembra di entità abbastanza seria. Quasi sicuramente dovrà saltare la prossima partita. Tra l'altro ha lasciato la propria squadra in dieci, che ha subito il pareggio al 97'. Insomma, non proprio una serata fortunata per lui.