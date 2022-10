Empoli-Milan, infortunio Saelemaekers: ecco le ultime novità / PM News

Dopo uno scontro di gioco Alexis Saelemaekers si è subito fermato e si è buttato a terra chiedendo il cambio. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione si dovrebbe trattare di una distorsione al ginocchio per il belga. Se così fosse, ovviamente, non ci sarà contro il Chelsea in Champions League. Considerando anche l'assenza di Junior Messias è emergenza totale per il Milan sulla destra. Continua a seguire con noi il live testuale di Empoli-Milan