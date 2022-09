Empoli-Milan, Calabria non al 100%: possibile impiego di Kalulu a destra

Novità importante di formazione in vista. Davide Calabria non al meglio: Pierre Kalulu terzino destro in Empoli-Milan? Le ultime news

Renato Panno

Vigilia di Empoli-Milan, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Non è mai semplice per gli allenatori affrontare la prima partita dopo la sosta della nazionali. Lo stesso discorso vale per Stefano Pioli, alle prese con diversi infortuni e con alcuni calciatori che potrebbero subire gli impegni ravvicinati dei giorni scorsi. Per questo motivo attenzione alla novità di formazione dell'ultimo minuto riferita da 'Sky Sport'.

Kalulu al posto di Calabria

Manuele Baiocchini, in collegamento da Milanello, ha parlato del probabile impiego di Pierre Kalulu da terzino destro al posto di Davide Calabria. Il capitano rossonero, reduce da un infortunio, non è al meglio e potrebbe partire dunque dalla panchina. Perché Kalulu e non Dest, che sarebbe il sostituto naturale del numero 2? L'ex Barcellona è tornato a Milanello anche lui non al meglio dopo gli impegni con la nazionale degli Stati Uniti. Milan-Rafael Leao, rinnovo senza follie o cessione: le ultime news