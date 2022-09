Elliott e Yonghong Li, nuovo rinvio per la sentenza sul blocco di 364 mln

Nuovo rinvio per la sentenza sul blocco di 364 milioni di euro di Elliott, ottenuto un mese fa dall’ex proprietario del Milan Yonghong Li

Come riferisce 'Verità&Affari' ha riportato la news che riguarda il nuovo rinvio per la sentenza in Lussemburgo relativa al sequestro preventivo di 364 milioni di euro di Elliott, ottenuto un mese fa dall’ex proprietario del Milan YonghongLi. Una decisione contestata da Elliott che, di conseguenza, ha presentato ricorso. La nuova data è quella del 24 ottobre.