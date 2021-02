Eintracht, Jovic: “Felice di essere tornato. Rebic e Haller mi mancano”

Luka Jovic, tornato all’Eintracht Francoforte a gennaio in prestito dal Real Madrid, confessa di essere contento di questa scelta: “Mi mancava molto la Bundesliga e sono felice di poter indossare di nuovo la maglia dell’Eintracht. Ho giocato poco più di 100 minuti e sto lavorando per diventare più in forma. Ma sono pronto per le sfide che mi attendono” ha dichiarato l’attaccante serbo alla Bild.

Il classe 1997 ha speso anche una parola per Ante Rebic e Sebastien Haller, con i quali ha composto un trio d’attacco che ha portato la squadra fino alla semifinale di Europa League nel 2019: “Mi mancano ovviamente. Abbiamo vissuto insieme grandi momenti, realizzando qualcosa di storico per il club. Ma ora ci sono altri giocatori qui che meritano altrettanto”.

COSTACURTA RIVELA CHI PREFERISCE TRA IBRAHIMOVIC E RONALDO>>>