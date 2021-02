Costacurta: “Tra Ibrahimovic e Ronaldo il più forte è…” | News Milan

Costacurta ha votato tra Ibrahimovic e Ronaldo, ecco chi vince

Ieri sera, negli studi di Sky, c’era come ospite Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, con cui ha vinto e rivinto tutto. La giornata di campionato ha visto come protagonisti Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Il portoghese classe 1985 ha segnato un gran gol e ha trascinato i bianconeri al successo contro la Roma. Lo svedese classe 1981 ha segnato una doppietta raggiungendo quota 500 e 501 gol con i club. Così, Billy è stato chiamato a dare i voti su alcune caratteristiche dei due e Costacurta ha premiato Ibra. La somma dei voti rispetto alle varie caratteristiche, infatti, fa vincere Ibrahimovic 81 a 78. Ibra spicca in genialità, carisma, partecipazione al gioco e leadership secondo l’ex difensore.

