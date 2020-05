Eintracht Francoforte, altra rete di Andre Silva: 11esima stagionale

MILAN NEWS – Con il gol segnato oggi pomeriggio a Wolfsburg su calcio di rigore (1-2 il finale), l’attaccante dell’Eintracht Francoforte Andre Silva è giunto a 11 reti in stagione. Un bottino che comincia a farsi interessante e così distribuito: 7 marcature in Bundesliga, 2 in Europa League e altrettante in Coppa di Germania. Il Milan rimane ovviamente un osservatore interessato dal momento che ne detiene ancora la proprietà del cartellino.

Il portoghese è in prestito in Germania fino all’estate del 2021. Ci sarà, dunque, ancora tempo per trattare il riscatto e le cifre. Senza dimenticare che i rossoneri con l’Eintracht dovranno discutere anche del futuro di Ante Rebic. A proposito del croato: al suo rientro in campo ci si domanda come sarà il suo rendimento. Come la prima parte di stagione o come da gennaio in poi? Il focus>>>

