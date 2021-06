E’ sempre festa Milan: Champions, entusiasmo e sogno stadio | News

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul momento positivo che sta vivendo il Milan dopo la qualificazione in Champions League

E' qui la festa. Tuttosport apre così il pezzo dedicato al Milan. La dirigenza rossonera è convinta di aver posto le basi per ottenere risultati ancora più prestigiosi nei prossimi anni. C'è entusiasmo nell'ambiente e lo si percepisce chiaramente. La società aspetta i soldi dalla Champions per dare respiro al bilancio, oltre al fatto che quello rossonero è uno dei pochi club che si è posto in questa sessione l'obiettivo di comprare qualche giocatore e non solo scambiarlo. Lo dimostra ad esempio l'investimento di 28 milioni per Tomori dal Chelsea