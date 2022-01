Dybala-Leao, numeri a confronto di Milan-Juventus

Milan-Juventus ha visto la sfida nella sfida tra Rafael Leao e Paulo Dybala. Chi ha avuto la meglio? Ecco il confronto in numeri

Il portoghese è ormai diventato un punto di riferimento assoluto per il Milan, l'argentino lo è ormai da anni per la Juventus. Se il primo è un giocatore esploso da pochi mesi, il secondo conta già diversi trofei in bacheca e un conto in banca di molto superiore. Ma in campo questa differenza non si è vista affatto, anzi. La partita di Leao è andata scemando con il passare dei minuti prima della sostituzione nel secondo tempo, ma nei primi 45 minuti si è fatto notare spesso e volentieri. Giocate alla sua maniera, accelerazioni devastanti e una palla gol fallita per non aver mirato al meglio all'angolino basso. E Dybala? Qualcuno lo ha visto?