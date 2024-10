Dossier illegali, anche Scaroni tra i profili spiati: ecco il reale motivo

Nelle ultime settimane sta tenendo banco in Italia l'inchiesta relativa ai dossier illegali, nella quale sarebbe coinvolto, in qualità di parte lesa anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni. Al centro dell'indagine della Dda e della Dna c'è Equalize, nota società. Tanti i nomi di spicco coinvolti, come si legge in un articolo pubblicato dal quotidiano 'La Stampa', nell'edizione in edicola questa mattina. Tra questi ci sono Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia al momento non indagata. Non solo, perché ci sarebbe una conversazione intercettata in cui si lascia intendere di essere riusciti a clonare un indirizzo mail riconducibile a Sergio Mattarella.