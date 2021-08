Donnarumma ricorda lo zio scomparso: “Ti renderò orgoglioso” | News

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, ha perso uno zio a cui era molto legato. Ecco il post su Instagram dell'estremo difensore

Non è un giorno felice per i fratelli Donnarumma. E' scomparso infatti Ferdinando, uno zio a cui i due portieri erano molto legati. A tal proposito Gianluigi, attraverso un post su Instagram, ha voluto ricordarlo con affetto: "Giggi' semb numero 1"... sempre con me zio Ferdi. Ti renderò orgoglioso, lo prometto". Il portiere del Psg ha pubblicato una foto insieme allo zio e insieme al fratello Antonio.