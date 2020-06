Donnarumma non si smentisce: Milan, hai un top player tra le mani

MILAN NEWS – Tra tante incertezze la solita certezza che fa sorridere i tifosi del Milan: Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero, come spesso accaduto negli ultimi anni, è stato il migliore in campo nel match di Coppa Italia contro la Juventus. Una personalità straordinaria abbinata ad una qualità enorme fanno di Donnarumma un autentico top player. Se ci si guarda intorno, infatti, sono pochissimi i portieri che possono essere definiti migliori di ‘Gigio’. Non è affatto azzardato inserire il classe 1999 tra i migliori 5 nel suo ruolo.

La Juventus è partita subito forte, ma ha trovato un muro davanti a sé. Il rigore parato a Cristiano Ronaldo è stata la ciliegina sulla torta dell’ennesima prestazione di livello. Quanto ancora il Milan aspetterà per negoziare i suo rinnovo? La cessione di Donnarumma vorrebbe dire plusvalenza monstre per il Milan, ma non è così che ragiona una squadra che ambisce a tornare ad alti livelli. Il numero 99 è un patrimonio del club e come tale va trattenuto e coccolato. Non sarà facile trattare con il suo procuratore Mino Raiola, ma il club di Via Aldo Rossi deve lottare fino all’ultimo centimetro per provare a rinnovargli il contratto.

Pensare che Donnarumma ha soltanto 21 anni e una carriera intera davanti a sé fa venire quasi i brividi, perché parliamo di un giocatore che ormai gioca da veterano. Il tetto salariale di 2,5 milioni di euro che Ivan Gazidis vuole imporre non appartiene di certo ai suoi standard, considerando i 6 milioni attuali di ingaggio. Ma è doveroso fare un eccezione per un portiere che, attualmente nella top 5, può tranquillamente diventare il numero 1 al mondo.

