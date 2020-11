Donnarumma, imbattuto con Lewandowski per 4 match: la statistica

Donnarumma vs Lewandowski: la statistica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Pastore sul proprio profilo Twitter, il portiere rossonero Gianluigi Donnarumma ha registrato una statistica importante con la maglia della nazionale. Gigio, infatti, è il secondo portiere della storia capace di non subire alcun gol da un bomber di razza come Robert Lewandowski nelle 4 occasioni in cui ha fronteggiato il polacco (l’altro è il tedesco Tom Starke, ex Hoffenheim e Bayern Monaco, recordman con 5 partite).

