Napoli-Milan, Saelemaekers: “Vogliamo vincere per Pioli”

Saelemaekers parla a Milan TV

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alexis Saelemaekers, intervistato da Milan TV, ha parlato in vista del match contro il Napoli di domenica sera.

“Penso che per me segnare è molto importante. Se posso aiutare così la squadra è buono, spero di continuare a farlo anche in futuro. Mi piace molto inserirmi in zona offensiva e credo che ora lo sto facendo di più rispetto al passato. Napoli-Milan? Credo che la squadra ha lavorato molto durante questa settimana, perché la partita di domenica è molto importante per noi. Speriamo di fare bene”.

Su Pioli: “Credo che ha fatto un grande lavoro. Per noi è un’opportunità di dimostrare che possiamo giocare per lui domenica. Vogliamo vincere per lui e per noi. Ora abbiamo la fiducia del mister e della squadra, per me è fondamentale per continuare come sto facendo. Sono contento per la fiducia che mi dà il club e spero di continuare a migliorare ogni giorno per dimostrare che sono un buon giocatore di questa squadra”.

Sui miglioramenti della squadra: “La squadra sta migliorando sempre di più per me. Ogni giorno lavoriamo duro a Milanello e sul campo giochiamo con più fiducia. Siamo più forti e speriamo di continuare così per il resto della stagione”.

Ancora sul match di Napoli: “Tutti noi sappiamo che è una gara importante. Penso che noi tutti siamo pronti”.

Su Milano: “E’ una città molto famigliare, per me non è assolutamente un problema stare qua. Mi trovo molto bene”.

Sul giocare per la Nazionale: “Ci dà più fiducia sia a me che a Calabria. Credo sia una cosa positiva anche per il club perché ha due calciatori in nazionale qualificati alle fasi finale di Nations League”.

