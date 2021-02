Donnarumma, i tifosi del Milan: “Nostra bandiera, ma decida presto”

Milan, i tifosi si interrogano su Donnarumma

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul rinnovo di Donnarumma. La rosea in particolar modo si concentra sul pensiero dei tifosi: i sostenitori rossoneri hanno fiducia nel portiere, ma l’attesa sta diventando per il prolugamento lunga e immotivata.

C'è la convinzione che alla fine Donnarumma resterà, ma ci vorrebbe un segnale o delle dichiarazioni da parte del portiere. I tifosi non sopporterebbero la perdita di un giocatore bandiera. Sono lontani dunque i tempi di Dollarumma, anche se per il bene di tutti sarà importante che questa attesa non diventi infinita. Per il Milan, per i tifosi e per lo stesso Donnarumma.