Donnarumma, gli auguri del Milan: “Come passa il tempo…” (Video)

Donnarumma, gli auguri del Milan

Giornata speciale in casa Milan. Gianluigi Donnarumma, infatti, oggi compie 22 anni. Una carriera da predestinato iniziata a soli 16 anni grazie al coraggio di Sinisa Mihajlovic, che lo lanciò nel calcio dei grandi nella gara a San Siro contro il Sassuolo nell’ottobre del 2015. Da quel momento ben 200 presenze in Serie A. Un risultato straordinario, con Gigio che non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Il Milan, comunque, attraverso i propri canali social, ha fatto gli auguri a Donnarumma, pubblicando anche un piccolo video: “Sei arrivato che eri un bambino, a 16 anni l’esordio e oggi siamo già a 22. Come passa il tempo: tanti auguri Gigio Donnarumma”.

