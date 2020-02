Donati: “Milan, servirebbero 3-4 campioni in più …”

NEWS MILAN – Massimo Donati, classe 1981, ex calciatore rossonero e attualmente vice allenatore del Kilmarnock, in Scozia, è intervenuto durante la trasmissione ‘Stadio Aperto‘, in onda sulle frequenze di ‘TMW Radio‘. Queste le parole di Donati sul Milan: “Il Milan rimane il Milan e deve avere in squadra dei campioni con la C maiuscola. Zlatan Ibrahimovic è uno di questi. Il Milan attualmente non ha molti campioni e per questo deve operare sul mercato per comprarli. Ne servirebbero 3 o 4″. Intanto, però, potrebbero andare via molti giocatori da Milanello: per scoprire i nomi dei maggiori indiziati, continua a leggere >>>

