Disavventura per la famiglia di Vertonghen, ladri in casa armati di coltelli

ULTIME NEWS – Un brutto capitolo che la famiglia di Jan Vertonghen vorrà accantonare immediatamente. Nella serata di martedì, quando il calciatore belga si trovava in Germania per Lipsia-Tottenham, alcuni ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione, in cui si trovava la sua famiglia, che è stata minacciata con dei coltelli. Fortunatamente, però, non si registrano feriti. La ‘BBC’ ha raccolto poi alcune dichiarazioni di un portavoce deo Tottenham: “Abbiamo supportato Jan e la sua famiglia in questo periodo terribilmente traumatico. Incoraggiamo chiunque abbia qualsiasi informazione a farsi avanti per aiutare la polizia nelle sue indagini”.

Mentre un portavoce della polizia ha dichiarato: “La polizia è stata chiamata a un indirizzo residenziale nella NW3 alle 19:29 il 10 marzo per denunciare un furto con scasso. Gli ufficiali si sono recati sul posto. È stato riferito che quattro uomini che indossavano passamontagna, armati di coltelli, hanno forzato l’ingresso nella proprietà e hanno rubato un numero di oggetti prima di andarsene. Nessuno è rimasto ferito. I sospetti avevano lasciato la scena prima dell’arrivo degli ufficiali. Non ci sono stati arresti e le indagini continuano”. Un grande spavento dunque, ma nessuna conseguenza. Intanto ecco le parole di Angelo Ogbonna sull’emergenza coronavirus in Premier League, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android