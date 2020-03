Coronavirus, Ogbonna: “Sembrava quasi ci servisse un morto per fermarci”

NEWS DALL’ESTERO – Angelo Ogbonna, classe 1988, ex difensore di Torino e Juventus, oggi al West Ham, particolarmente critico verso le misure tardive attuate dalla Premier League contro il CoVid_19: “Sembrava quasi ci servisse un morto per fermarci”, ha dichiarato il centrale italiano.

Ogbonna ha poi proseguito: “Sono contento si sia bloccato tutto, l’impressione era che si volesse ignorare il problema. E non è riguarda solo il calcio, è una questione radicata nella mentalità del Paese. È inaccettabile che si sia giocata la nostra sfida contro l’Arsenal“. Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, intanto ha la soluzione per far uscire il calcio italiano dai problemi una volta terminata l’emergenza …

